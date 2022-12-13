В окупованому Сєвєродонецьку тисячі людей живуть без каналізації, опалення, світла та води

15:23 13 грудня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку в Луганській області люди змушені жити без тепла, а електроенергію та воду дають лише окремим квартирам, що вціліли.



Про це розповів керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.



До початку повномасштабного російського вторгнення в Сєвєродонецьку проживало понад 100 тисяч осіб, однак у травні їхню кількість влада оцінювала у 15 тисяч.



Кілька місяців поспіль жителів Сєвєродонецька закликали евакуюватися, дехто їхав сам, наприклад, чоловік, який для порятунку власного життя проїхав велосипедом 65 кілометрів, проте чимало городян залишилося. Влітку, коли ЗСУ отримали наказ відійти, їх залишалося близько 7-8 тисяч.

Луганські чиновники ще до тимчасової окупації міста говорили про гуманітарну катастрофу там, адже російські обстріли зруйнували більшість багатоповерхівок, а люди жили у бомбосховищах та підвалах без світла, води та зв'язку.



За словами Стрюка, у більшості будинків вцілілими можуть бути один-два під'їзди або половина будівлі.

“Якісь роботи з підключення електрики та води чомусь інтенсифікувалися саме у грудні з боку окупаційної влади. Вони зараз намагаються підключити до світла квартири, що вціліли”, – каже чиновник.

Тепла у квартирах сєвєродончан немає, а воду, як і світло, періодично подають до окремих будинків. Щоби обігріти людей, окупанти везуть у двори дрова.



Також зруйнованою залишається каналізаційна система міста.