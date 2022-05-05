В окупованому Маріуполі встановили статую бубусі із радянським прапором

10:09 05 травня Київ, Україна

У знищеному окупантами українському Маріуполі росіяни встановили свій новий символ "перемоги" - статую бабусі із радянським прапором.

Про відкриття пам'ятника писали пропагандистські ЗМІ росії. Зазначається, що його показали суспільству під час візиту до стертого з лиця землі Маріуполя нового путінського куратора Донбасу Сергія Кирієнка.



Пам'ятник було встановлено в одному з небагатьох уцілілих куточків міста – площі Воїнів-визволителів. Кадр зробили так, щоб росіяни могли повірити, що у Маріуполі нібито все гаразд, і знову клюнули на гачок пропаганди.

Вперше пропаганді вдалося вибрати символ, що дійсно відображає суть сучасної росії. Бабуся, яка живе в минулому, ідеально підходить на цю роль.

Що це за бабуся із радянським прапором?

У Мережі опубліковано відео від українських військових, де їх зустрічає бабуся з радянським прапором. Вона говорила, що дуже чекала на них і "молилася за путіна і весь народ". З кадрів стає зрозуміло, що бабуся переплутала українських військових із російськими. Український захисник дав бабусі продукти, а червоний прапор кинув на землю та наступив на нього. Тоді бабуся сказала, що не хоче продуктів, бо військовий став на "прапор, за який її батьки гинули", але той пояснив, що вчинив так, "бо вони (російські окупанти – ред.) прийшли до мого дому".



Бабуся швидко стала символом "підтримки росії" в російській пропаганді, оскільки повторила російські наративи про "діди воювали", "пригнічують російську мову" (при тому, що український захисник розмовляв з жінкою російською – ред.)



У різних містах росії почали випускати газети з "бабусею", малювати мурали, плакати, вішати банери та робити скульптури.