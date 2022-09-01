14:23 01 вересня Київ, Україна

У Маріуполі День знань минув без дітей.

Про це повідомили в Telegram-каналі мерії.

"Ніяких лінійок та "першого" дзвоника. В окупованому Маріуполі День знань пройшов без дітей. Навчальні заклади у місті майже порожні. Як, наприклад, у школі №41. Колаборанти побоялися вишиковувати дітей, щоб не показати, наскільки їх мало. Адже це руйнує всю пропаганду про "відродження" міста. Ще один доказ, що рашисти можуть лише брехати та готувати замовні сюжети", – зазначили у мерії.



На кадрах можна побачити нечисленні скупчення дорослих, дітей немає, вибиті в результаті нищівних ударів по місту вікна заклеєні плівкою та забиті фанерою.



Показали і фото з минулих років, коли в українське місто ще не прийшов "російський світ", і у школах цього дня лунав дитячий сміх.

"Урочиста лінійка, усміхнені вчителі, радісні діти та перший дзвінок. Таким ми пам'ятаємо 1 вересня у маріупольських школах. Тисячі дітей сідали за парти у закладах, які з кожним роком ставали кращими. Класи наповнювалися сучасним мультимедійним обладнанням, школи отримували ремонти. На жаль, усе це було перервано 24 лютого 2022 року. Російські окупанти зруйнували школи одну за одною", – наголошують у мерії.

"Наші діти знову будуть усміхнені та радісні в українському Маріуполі!", – йдеться у повідомленні.



Радник міського голови Петро Андрющенко також розповів, як перший навчальний день проходить у єдиній уцілілій школі у місті, яка відтепер є найбільшою на всьому Лівобережжі.



"Ціла вантажівка з окупантами та військові патрулі на підході до школи. Огляд дорослих та дітей навіть із порожніми рюкзаками. Купка людей з огляду на щільність мешканців. Жодного щасливого обличчя. І "класна година". За окупантів саме так "святкують" День знань та початок навчального року", – написав він.