В Офісі Президента заявили: перший удар РФ по Україні провалився

У той час, як інтернет-простір наповнюється всілякими правдивими та відверто неправдивими чутками, українцям як ніколи раніше потрібно дослухатися слів свого уряду, свого командування та офіційних засобів масової інформації.

Подумайте, чому «доблесні» кібервійська Путіна не втручаються в роботу соцмереж? Та тому, що саме через ці мережі сіється панічний настрій серцях українців, щоб підірвати державу зсередини.

Ось що сказав журналістам радник ОП Олексій Арестович: ранковий удар російських військ зазнав провалу. Так, справді, було здійснено прорив нашого кордону на півночі Харківської та Чернігівської області. Були завдані і ракетні удари по основних військових об'єктах та аеродромах. Але очікуваного результату ворог не одержав. Ті незначні втрати, які ми зазнали, ніяк не вплинули на боєздатність Збройних сил України та інших силових структур.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, насправді Путін фактично оголосив війну Україні. Причому для цього російський президент використав створені ним фейкові приводи.

Під ранкове бомбардування потрапили стратегічні об'єкти Івано-Франківська, Хмельницького, Чернігова, Харкова, Києва, Одеси, Миколаєва, Херсона, Краматорська та лінія зони ООС.

На цей час Генштабом та урядом вжито всіх необхідних заходів для вирішення питань, пов'язаних з логістикою та з відпрацювання контроперації.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці після оголошення Путіним про початок спецоперації на Донбасі, у різних містах України прогриміли вибухи.