В офісах Києва проведуть жорстку перевірку дотримання карантинних правил

Оскільки, як показує практика, навіть жорсткий локдаун не в змозі змусити людей дотримуватися протиепідемічних заходів, столицю чекає сувора перевірка. Керівників робочих колективів, які не зачинилися на період локдауну, будуть штрафувати за порушення правил карантину в закритих приміщеннях. Про це заявив керівник головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан в ефірі телеканалу Україна 24 в суботу, 3 квітня.
За його словами, з метою виявлення порушників з понеділка в місті почнеться масштабна перевірка офісів.
За його словами, роботодавцям-порушникам загрожує штраф в розмірі мінімум 34 тисячі гривень.
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