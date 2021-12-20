В офісах Києва проведуть жорстку перевірку дотримання карантинних правил

11:50 04 квітень Київ, Україна

Оскільки, як показує практика, навіть жорсткий локдаун не в змозі змусити людей дотримуватися протиепідемічних заходів, столицю чекає сувора перевірка. Керівників робочих колективів, які не зачинилися на період локдауну, будуть штрафувати за порушення правил карантину в закритих приміщеннях. Про це заявив керівник головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан в ефірі телеканалу Україна 24 в суботу, 3 квітня.

За його словами, з метою виявлення порушників з понеділка в місті почнеться масштабна перевірка офісів.

"Будуть вже наполягати із застосуванням відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів. Тому що ми минулого тижня моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок", - розповів чиновник.

За його словами, роботодавцям-порушникам загрожує штраф в розмірі мінімум 34 тисячі гривень.