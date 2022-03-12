В Одесу повернуть проспект імені маршала Жукова

Як стало відомо в п'ятницю, 16 жовтня, з ініціативи мера Одеси Геннадія Труханова, проспекту Небесної Сотні повернуть ім'я маршала Жукова. З таким рішенням цілком згодна Одеська міська історико-топонімічна комісія. Комісія, вивчивши це питання, прийшла до висновку, що для повернення колишніх назв проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі є всі законні підстави.

"Ми продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням ексгубернатора Одеської області Михайла Саакашвілі в рамках процесу декомунізації. Сьогодні у нас чергова перемога в цьому питанні: міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ої Чапаєвської Дивізії", - написав мер Одеси.

За словами Труханова, для повернення цим вулицям колишніх назв "є всі законні підстави". Зокрема, на думку мера, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки був борцем з фашизмом.

Георгій Жуков підпадає під декомунізацію як один з керівників Комуністичної партії та Радянського Союзу. Він був членом президії ЦК КПРС і міністром оборони.

Щодо 25-ої Чапаєвської дивізії ведуться суперечки. У Інституту національної пам'яті були претензії до імені Чапаєва: командир дивізії був учасником встановлення радянської влади в Росії. Противники перейменування заперечували, що, по-перше, вулиця була названа не на честь Чапаєва, а на честь з'єднання, яке брало участь в обороні Одеси, по-друге, в законі йдеться про осіб і події, пов'язані з встановленням радянської влади на території України - Росія в нормативному акті взагалі не згадується. В Україні ж Чапаєв ніколи не був.

Дмитро Інглезі - грецький моряк і корсар, один зі спонсорів Грецької революції, хліботорговець, міський голова Одеси в 1818-1821 роках. Стояв біля витоків заснування в Одесі зони вільної торгівлі (порто-франко).

Повернути колишні назви Геннадій Труханов пообіцяв на сесії міськради. Тоді ж він повідомив депутатському корпусу про те, що вже направив відповідні листи на адресу топонімічної комісії та в Інститут національної пам'яті.