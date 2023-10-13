В Одесу прибули три судна тимчасовим коридором - ВМС

Три балкери, судна Peter S (що належить грецьким власникам), Xin Shun (судновласник із Китаю) та Bull (судновласник із Сінгапуру), були прийняті в портах "Велика Одеса".
Ці судна успішно пройшли тимчасовим коридором, встановленим Військово-морськими силами Збройних сил України, як повідомляє Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.
Судно Peter S, з водотоннажністю 71,6 тисячі тонн, прямувало до порту "Чорноморськ" під прапором Ліберії, Xin Shun з водотоннажністю 75,8 тисячі тонн - до порту "Південний" під прапором Панами. А судно Falcona з водотоннажністю 82 тисячі тонн прибуло на рейд порту "Одеса" під прапором Ліберії, згідно з даними ресурсу MarineTraffic.
Ці судна успішно пройшли тимчасовим коридором, встановленим Військово-морськими силами Збройних сил України, як повідомляє Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.
Судно Peter S, з водотоннажністю 71,6 тисячі тонн, прямувало до порту "Чорноморськ" під прапором Ліберії, Xin Shun з водотоннажністю 75,8 тисячі тонн - до порту "Південний" під прапором Панами. А судно Falcona з водотоннажністю 82 тисячі тонн прибуло на рейд порту "Одеса" під прапором Ліберії, згідно з даними ресурсу MarineTraffic.
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