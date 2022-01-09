В Одеській області морські піхотинці провели тактико-спеціальне навчання

Морські піхотинці відпрацювали організацію протидесантної оборони на напрямках, звідки можна чекати нападу противника.
Про це повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗСУ.
Особовий склад бригади успішно впорався з поставленим завданням. Незважаючи на значний наявний бойовий досвід, подібні заходи дають можливість особовому складу підтримувати навички на належному високому рівні.
У заході також брали участь реактивна артилерія і протитанкові засоби, наявні в розпорядженні морської піхоти.
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