В Одеській області морські піхотинці провели тактико-спеціальне навчання

06:41 27 квітень Київ, Україна

Морські піхотинці відпрацювали організацію протидесантної оборони на напрямках, звідки можна чекати нападу противника.

Про це повідомляє пресслужба Командування ВМС ЗСУ.

"Військовослужбовці бригади морської піхоти Військово-Морських сил ЗС України провели тактико-стройові навчання. За легендою тактична група морської піхоти отримала сигнал про наступ умовного ворога, після чого зробила марш колоною військової техніки в район ймовірного прориву", - йдеться в повідомленні.

Особовий склад бригади успішно впорався з поставленим завданням. Незважаючи на значний наявний бойовий досвід, подібні заходи дають можливість особовому складу підтримувати навички на належному високому рівні.



У заході також брали участь реактивна артилерія і протитанкові засоби, наявні в розпорядженні морської піхоти.



