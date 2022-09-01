На Одещині масово гинуть дельфіни

15:42 01 вересня Київ, Україна

На Одещині знову виявлені загиблі дельфіни, які стали жертвами військової агресії росії.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у Facebook.

За його словами, кілька тижнів Чорне море не виносило мертвих дельфінів на пляжі.

"І ось знову днями ми знайшли в межах парку 4-х загиблих дельфінів на піщаному пересипі та в морі. Два дельфіни білобочки та три азовки. А наші друзі, які стоять на узбережжі подалі на північ Чорного моря, дали інформацію ще про трьох загиблих дельфінів білобочків", - розповів Русєв.



За його даними, тварини, ймовірно, загинули в третій декаді липня. Вчений зазначає, що корабельне угруповання ворога наприкінці липня було посилено ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Окупанти продовжували тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Також відомо, що угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту росії, тримаючись на безпечній відстані від одеського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації.



Русєв нагадав, що внаслідок використання гідролокаторів створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації, вони одержують потужну акустичну травму.