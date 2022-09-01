На Одещині масово гинуть дельфіни

15:42 01 вересня Київ, Україна

На Одещині знову виявлені загиблі дельфіни, які стали жертвами військової агресії росії.

 
Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у Facebook.
 
За його словами, кілька тижнів Чорне море не виносило мертвих дельфінів на пляжі.
 
"І ось знову днями ми знайшли в межах парку 4-х загиблих дельфінів на піщаному пересипі та в морі. Два дельфіни білобочки та три азовки. А наші друзі, які стоять на узбережжі подалі на північ Чорного моря, дали інформацію ще про трьох загиблих дельфінів білобочків", - розповів Русєв.

За його даними, тварини, ймовірно, загинули в третій декаді липня. Вчений зазначає, що корабельне угруповання ворога наприкінці липня було посилено ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Окупанти продовжували тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Також відомо, що угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту росії, тримаючись на безпечній відстані від одеського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації.

Русєв нагадав, що внаслідок використання гідролокаторів створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації, вони одержують потужну акустичну травму.
 
"Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами призвело до чергової загибелі дельфінів. До цього слід додати той факт, що море викидає на берег лише близько 5% від усіх загиблих тварин. Решта 95% просто йде на дно моря, і ми не можемо їх зареєструвати. Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за час війни російських варварів проти України вже загинули десятки тисяч дельфінів", - вважає вчений.