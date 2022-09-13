В Одесі запустили один із найдовших пасажирських маршрутів у Європі

15:05 13 вересня Київ, Україна

Новий трамвайний маршрут в Одесі - один із найдовших пасажирських маршрутів у Європі.

Про це повідомляють Новини.live у вівторок, 13 вересня.



Зазначається, що довжина маршруту 29 кілометрів. Проте місцевий Telegram-паблік написав, що його довжина становить 36 км.



Загалом його можна подолати трохи більше ніж за дві години.



Маршрут об'єднав трамваї №3 та №7. Трамвай №7 курсуватиме з селища (Паустовського – ред.) до Таїрова (11 станція Люстдорфської дороги – ред.). Інтервал руху від 5 до 14 хвилин, залежно від часу.



Трамвайне сполучення розроблялося сім років. 28 липня в Одесі запустили частину маршруту трамвайного сполучення Північ-Південь.