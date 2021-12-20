В Одесі з робочим візитом побували О. Резніков та В. Залужний (ФОТО)

За результатами робочої поїздки Олексія Резнікова та Валерія Залужного до Одеси було визначено першочергові завдання щодо розвитку та зміцнення військових сил держави.

Члени державного уряду, як повідомляє пресслужба ВМСУ, відвідали Одесу 14 листопада. До їхнього візиту входило відвідування оновленої будівлі, де розміщується штаб командування, Практичної гавані, а також було нанесено візит до школи водолазів.

Представники Міністерства оборони та Збройних сил країни були зацікавлені у розвитку оборонної системи Військово-морських Сил України. Також були оглянуті інші одиниці військового морського гарнізону. Під час візиту було порушено найнеобхідніші питання у розвитку ВМС України. Також на порядку денному було розглянуто проблеми довгострокового характеру.