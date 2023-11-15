В Одеській області планують збудувати сім заводів з переробки сміття

16:49 15 листопада Київ, Україна

На Одещині заплановано будівництво семи заводів з переробки сміття в рамках проєкту, який планується реалізувати протягом півтора року.



Інформацію про це надав міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час брифінгу в Одесі.



Згідно з повідомленням, 15 листопада в Одесі було підписано меморандум про створення семи сміттєпереробних підприємств у громадах області. Документ підписали представники громад, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець.



Стрілець зазначив, що громади готові співпрацювати в рамках європейського розвитку інфраструктури управління відходами, наголосивши на важливості цього розвитку щодо завдань, поставлених президентом Зеленським. Проєкт передбачає створення 200 об'єктів управління відходами по всій Україні у найкоротший термін.



Міністр повідомив, що уряд підтримує зв'язок із міжнародними фінансовими установами, готовими надати кредити для будівництва сміттєпереробних підприємств. Він також наголосив, що модель власності (комунальне підприємство чи приватний бізнес) буде обрано громадою, а влада забезпечить фінансування від міжнародних банків.



Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що нові заводи зможуть створити додаткові робочі місця та позитивно вплинути на екологію, оскільки в деяких місцях області відходи зберігаються у неналежному стані.