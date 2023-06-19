В Одесі офіційно заборонили купатися на пляжах - міськрада

Міськрада Одеси оголосила про непридатність пляжів для купання через значне погіршення стану води, тому купання на них заборонено.
Про це повідомляє міськрада Одеси.
Ситуація стосується відкритих водойм, таких як море та лиман.
За інформацією представників мерії, купання в цих умовах становить небезпеку для здоров'я мешканців міста.
З цього моменту будь-яке купання на пляжах Одеси заборонено.
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 17 червня.
Про це повідомляє міськрада Одеси.
Ситуація стосується відкритих водойм, таких як море та лиман.
За інформацією представників мерії, купання в цих умовах становить небезпеку для здоров'я мешканців міста.
З цього моменту будь-яке купання на пляжах Одеси заборонено.
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 17 червня.
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