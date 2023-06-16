В Одесі виявили ротавірус та сальмонелу у морській воді

15:26 15 червня Київ, Україна

В результаті аналізу проб морської води в Одесі не було виявлено збудників холери та холероподібних вібріонів. Однак, були виявлені позитивні результати наявності РНК ротавірусу А та ДНК сальмонели.



Ця інформація була озвучена 15 червня у телеграм-каналі Одеської мерії з посиланням на дані ГУ Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.



Зазначається, що проби морської води на двох пляжах Одеси показали перевищення норми вмісту забруднюючих речовин, спричинене руйнуванням російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції на річці Дніпро. Проте спостерігається тенденція до зниження рівня забруднення.



За даними Державної екологічної інспекції південно-західного округу (Миколаївська та Одеська області), у пробах морської води, відібраних на пляжі Ланжерон, виявлено перевищення вмісту зважених речовин у 1,6 раза та загального заліза у 2,0 раза.



Солоність води також виявилася нижчою за норму в 2,6 раза. На 16-й станції В. Фонтану перевищення вмісту зважених речовин склало 2,6 раза, а солоність була нижчою за норму в тому ж коефіцієнті.



У пробах, відібраних 10 червня на пляжі Ланжерон, було виявлено перевищення вмісту заліза в 4,8 раза, а солоність води була нижчою за норму в 2,7 раза. На 16-й станції В.Фонтану перевищення вмісту зважених речовин становило 1,8 раза, а вміст заліза – 5,2 раза. Солоність також виявилася нижчою за норму в 2,9 раза.



Питна вода, що постачається до Одеси, відповідає санітарним нормам.