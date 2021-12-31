В Одесі новорічні ялинки змінюватимуть на солодощі

09:11 31 грудень Київ, Україна

З приходом нового, 2022 року у столиці гумору – Одесі, відкриється кілька пунктів прийому новорічних ялинок. Святковий атрибут усі бажаючі зможуть обміняти на солодощі.



Про це йдеться на веб-сайті міськради Одеси.



«Ті, хто захочуть позбутися їх першого дня нового року, зможуть зробити це з 14:00 до 15:00», - розповіли в мерії.



З 2 січня пункти прийому працюватимуть з 09:00 до 16:00 у робочі дні, у вихідні – з 09:00 до 15:00. Загалом таких пунктів-майданчиків буде понад 40.



Усі хвойні, здані населенням у пункти прийому, будуть відправлені на переробку та використані як добрива озеленителями КП «Міськзелентрест».