В Одесі масово хворіють вчителі: 5-11 класи йдуть на дистанційку

Більша частина хворих педагогів припадає на 5-11 класи, відповідно, щоб не наражати на небезпеку школярів, мерія Одеси вирішила відправити їх на дистанційне навчання.
Про це повідомляє пресслужба мерії Одеси.
Мер Одеси Геннадій Труханов дав доручення міській комісії ТЕБ та НС підготувати відповідне рішення.
Відзначається також, що станом на 30 листопада 2020 у школах Одеси на карантин переведені 223 класи, на 70 класів більше, ніж минулого тижня. Значне збільшення відбулося 26 і 27 листопада.
Внаслідок різних захворювань хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Більшість хворих - викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів різних класів.
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