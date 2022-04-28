В Одесі масово хворіють вчителі: 5-11 класи йдуть на дистанційку

14:53 30 листопада Київ, Україна

Більша частина хворих педагогів припадає на 5-11 класи, відповідно, щоб не наражати на небезпеку школярів, мерія Одеси вирішила відправити їх на дистанційне навчання.

Про це повідомляє пресслужба мерії Одеси.

"У зв'язку із зростанням захворюваності серед вчителів і необхідністю перервати контакти між дітьми, сьогодні, 30 листопада 2020 року, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розглянуто питання про перехід 5-11-х класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020", - сказано в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов дав доручення міській комісії ТЕБ та НС підготувати відповідне рішення.



Відзначається також, що станом на 30 листопада 2020 у школах Одеси на карантин переведені 223 класи, на 70 класів більше, ніж минулого тижня. Значне збільшення відбулося 26 і 27 листопада.



Внаслідок різних захворювань хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19.



Більшість хворих - викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів різних класів.



