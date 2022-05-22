В Одесі хочуть перенести початок навчального року

Щоб максимально використовувати туристичні ресурси і збільшити надходження до бюджету, Одеса хоче перенести початок навчального року в школах на 20 вересня.
Про це повідомляє Одеська ОДА в середу, 18 серпня.
За розрахунками вчених, протягом вересня 2021 року приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів в сфері "індустрії гостинності і економіки вражень" (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.
Щоб максимально використовувати туристичні ресурси і збільшити дохідну частину місцевих і регіональних бюджетів, хочуть продовжити літній сезон до 20 вересня, що вимагає змін в закон про повну загальну середню освіту, згідно з яким навчальний процес в школах повинен тривати не менше 175 навчальних днів.
Ініціативу Одеської ОДА підтримали окремі члени парламенту від Одещини, а також керівники Миколаївської та Херсонської ОДА.
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