В Одесі хочуть перенести початок навчального року

15:34 18 серпня Киев, Украина

Щоб максимально використовувати туристичні ресурси і збільшити надходження до бюджету, Одеса хоче перенести початок навчального року в школах на 20 вересня.

Про це повідомляє Одеська ОДА в середу, 18 серпня.

"Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Однак в останні роки спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень і червень супроводжуються частими опадами, вітрами і відсутністю тепла, а про вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон" - найкращий час для приїзду в приморські регіони Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - заявили в ОДА.

За розрахунками вчених, протягом вересня 2021 року приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів в сфері "індустрії гостинності і економіки вражень" (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.



Щоб максимально використовувати туристичні ресурси і збільшити дохідну частину місцевих і регіональних бюджетів, хочуть продовжити літній сезон до 20 вересня, що вимагає змін в закон про повну загальну середню освіту, згідно з яким навчальний процес в школах повинен тривати не менше 175 навчальних днів.



Ініціативу Одеської ОДА підтримали окремі члени парламенту від Одещини, а також керівники Миколаївської та Херсонської ОДА.