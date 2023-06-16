В Одесі 11 червня оголошено днем ​​жалоби по загиблих нічної атаки росіян

11:53 11 червня Київ, Україна

Як повідомила прес-служба мерії Одеси, сьогодні, 11 червня, у місті оголошено день жалоби за загиблими через ворожий удар по місту. Відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

"У зв'язку з цим на будинках виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з жалобними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів”, - йдеться у повідомлених меріях.

Там уточнили, що через атаку загинуло троє людей, а десятки отримали поранення, зокрема діти.

"Двоє дітей у середньому стані тяжкості. Одна дитина знаходиться в даний час у відділенні нейрохірургії. Серед дорослих також двоє у тяжкому стані, а інші середні та легені", - поінформували чиновники.

Зазначається, що від вибухової хвилі всього зруйновано 290 квартир у 11 будинках.

Сьогодні протягом дня комунальні служби ліквідували наслідки: знімали аварійні фасадні елементи, віконні рами, прибирали скло, аварійні дерева, затягували вікна плівкою, вивозили сміття.. У роботи було залучено 15 одиниць техніки та понад 100 співробітників", - розповіли у міській будівлі.

Там також наголосили, що комунальні служби працюють над відновленням комунікацій, електромереж.

У свою чергу, директор муніципального департаменту освіти та науки Олена Буйневич у Facebook поінформувала, що через атаку росіян на Одесу крім житлових будинків та квартир постраждали школи та дитячі садки.

Сотні вибитих вікон, через які ще вчора виглядали дитячі очі.. Скло та уламки там, де вдень вони грають, парти засипані пилом та штукатуркою", - написала вона.

Додамо, що ворог також завдав ракетного удару по селищу у Білгород-Дністровському районі Одеської області, де постраждали шестеро людей, серед яких також двоє дітей. Там повністю зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено.

Внаслідок ракетно-дронової атаки на Одесу загинуло троє людей і ще близько 30 осіб отримали поранення.