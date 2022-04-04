У НСЗУ застосують нову форму оплати праці медичних працівників

У зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус, значно збільшилося навантаження і на медичний персонал. Тому в НСЗУ вирішили для оплати праці застосовувати коригувальні коефіцієнти по завантаженості медичних команд.
У жовтні в порівнянні з вереснем було на 80% більше госпіталізованих пацієнтів. А стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 в жовтні надавали 2213 медичних команд.
Про це повідомляють в Національній службі здоров'я України.
У відомстві зазначають, що в жовтні одна медична команда надавала допомогу 26 пацієнтам, а в вересні - 16. При цьому рекомендоване навантаження складає 20 пацієнтів.
Крім того, є медустанови, в яких кількість пацієнтів на одну медичну команду перевищує норму в кілька разів. У жовтні таких лікарень було 20.
Це означає, що одночасно 1 лікар під час своєї зміни надає допомогу майже ста пацієнтам. Таке навантаження на лікарів призводить до значної втоми і вигоряння", - відзначають в НСЗУ.
Через збільшене навантаження в відомстві змінили тарифи на оплату послуг лікарень.
"З огляду на різний рівень навантаження в різних регіонах, з ініціативи НСЗУ з жовтня для оплати застосовують коригувальні коефіцієнти по завантаженості медичних команд.
Якщо кількість пацієнтів в місяць перевищує 20 на одну команду, заклад отримує більше грошей.
Наприклад, коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 60 пацієнтам командою в місяць становить 2,16. Тобто виплата такому закладу зростає більш ніж в два рази", - пояснюють в НСЗУ.
У відомстві рекомендують розширювати кількість команд в лікарнях, які надають допомогу великій кількості пацієнтів.
"Збільшуючи кількість команд, заклад отримає більшу оплату за медичну допомогу.
У листопаді закладам, в яких навантаження на 1 команду в жовтні становило понад 20 пацієнтів, можуть створити додаткові команди без анестезіологів.
Таким чином, пацієнту приділять більше уваги, а лікар буде огороджений від вигорання", - додають в НСЗУ.
Міністерство охорони здоров'я буде укладати контракти з медичними працівниками, які виявили бажання приєднатися до боротьби з COVID-19.
Їх будуть направляти в райони і області, де спостерігається погіршення ситуації.
У жовтні в порівнянні з вереснем було на 80% більше госпіталізованих пацієнтів. А стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 в жовтні надавали 2213 медичних команд.
Про це повідомляють в Національній службі здоров'я України.
У відомстві зазначають, що в жовтні одна медична команда надавала допомогу 26 пацієнтам, а в вересні - 16. При цьому рекомендоване навантаження складає 20 пацієнтів.
Крім того, є медустанови, в яких кількість пацієнтів на одну медичну команду перевищує норму в кілька разів. У жовтні таких лікарень було 20.
Це означає, що одночасно 1 лікар під час своєї зміни надає допомогу майже ста пацієнтам. Таке навантаження на лікарів призводить до значної втоми і вигоряння", - відзначають в НСЗУ.
Через збільшене навантаження в відомстві змінили тарифи на оплату послуг лікарень.
"З огляду на різний рівень навантаження в різних регіонах, з ініціативи НСЗУ з жовтня для оплати застосовують коригувальні коефіцієнти по завантаженості медичних команд.
Якщо кількість пацієнтів в місяць перевищує 20 на одну команду, заклад отримує більше грошей.
Наприклад, коефіцієнт за надання медичної допомоги понад 60 пацієнтам командою в місяць становить 2,16. Тобто виплата такому закладу зростає більш ніж в два рази", - пояснюють в НСЗУ.
У відомстві рекомендують розширювати кількість команд в лікарнях, які надають допомогу великій кількості пацієнтів.
"Збільшуючи кількість команд, заклад отримає більшу оплату за медичну допомогу.
У листопаді закладам, в яких навантаження на 1 команду в жовтні становило понад 20 пацієнтів, можуть створити додаткові команди без анестезіологів.
Таким чином, пацієнту приділять більше уваги, а лікар буде огороджений від вигорання", - додають в НСЗУ.
Міністерство охорони здоров'я буде укладати контракти з медичними працівниками, які виявили бажання приєднатися до боротьби з COVID-19.
Їх будуть направляти в райони і області, де спостерігається погіршення ситуації.
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