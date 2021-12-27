У Новомосковську відкрили меморіал на честь загиблих воїнів АТО/ООС

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Пам'ятник освятив архієпископ Дніпропетровський та Криворізький Симеон (Зінкевич) разом із духовенством, повідомляє сайт Дніпровської єпархії ПЦУ. У Новомосковську пройшла церемонія відкриття меморіалу загиблим в АТО/ООС воїнам. Учасники заходу поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять воїнів хвилиною мовчання.Пам'ятник освятив архієпископ Дніпропетровський та Криворізький Симеон (Зінкевич) разом із духовенством, повідомляє сайт Дніпровської єпархії ПЦУ.

“Імена 55-х героїв тепер надовго викарбувані на пам'ятних дошках навколо монумента українському воїну. Хвилиною мовчання зібралися вшанували пам'ять воїнів, доземно вклонилися їхньому Подвигу, яким вони довели просту життєву мудрість: жити треба по совісті та з любов'ю до своєї рідної України, яку не подолати і не поставити на коліна жодним зовнішнім агресорам”, – йдеться у повідомленні.

У заході взяли участь голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, заступник голови ДніпроОДА Іван Начовний, мер Новомосковська Сергій Рєзнік, громадські активісти, військові, ветерани, члени сімей загиблих воїнів, капелани, інше духовенство, мешканці міста та району.



З нагоди відкриття меморіалу його ініціатори, меценати та будівельники були відзначені подяками від міського голови Новомосковська та ГО "Сім'я Героя", яку очолює Людмила Голополосова. Так відзначили бізнесмена Олександра Петровського, віцепрезидентку фонду "Солідарність" Яну Іванілову, скульптора Володимира Нижніка та інших.