У Новій Одесі 29 листопада оголошено Днем жалоби

Мер міста Нова Одеса підписав відповідні розпорядження – оголосити 29 листопада Днем жалоби за городянами, які загинули внаслідок вибуху газу в житловому будинку.
Про це повідомляє пресслужба мерії Нова Одеса.
Мер міста Олександр Поляков висловив співчуття родичам загиблих, а також повідомив, що 29 листопада 2021 року оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху.
Так, у День жалоби у Новій Одесі було приспущено державні прапори. Також за розпорядженням мера було скасовано розважальні заходи, у тому числі було заборонено будь-яку розважальну музику на торгових точках, місцях громадського харчування та в громадському транспорті.
Нагадаємо, що за минулі вихідні у місті Нова Одеса Миколаївської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинули мешканці міста.
У житловому будинку стався витік газу — це спричинило вибух. Було зруйновано кілька квартир верхніх поверхів, евакуйовано понад пів сотні мешканців будинку.
Під завалами будинку рятувальникам вдалося виявити трьох людей без ознак життя.
Офіційно усі рятувальні роботи закінчились 28 листопада.
Про це повідомляє пресслужба мерії Нова Одеса.
Мер міста Олександр Поляков висловив співчуття родичам загиблих, а також повідомив, що 29 листопада 2021 року оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху.
Так, у День жалоби у Новій Одесі було приспущено державні прапори. Також за розпорядженням мера було скасовано розважальні заходи, у тому числі було заборонено будь-яку розважальну музику на торгових точках, місцях громадського харчування та в громадському транспорті.
Нагадаємо, що за минулі вихідні у місті Нова Одеса Миколаївської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинули мешканці міста.
У житловому будинку стався витік газу — це спричинило вибух. Було зруйновано кілька квартир верхніх поверхів, евакуйовано понад пів сотні мешканців будинку.
Під завалами будинку рятувальникам вдалося виявити трьох людей без ознак життя.
Офіційно усі рятувальні роботи закінчились 28 листопада.
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