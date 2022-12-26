У новорічну ніч комендантську годину не скасують — поліція

15:18 26 грудня Київ, Україна

У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година, а порядок охоронятимуть поліція та Нацгвардія.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги до комендантської години", - сказала вона.

Правоохоронці перевірятимуть документи у людей, а також доставлятимуть їх у відділки поліції для встановлення чи перевірки особи.



Рева зазначила, що люди, які вийшли на вулицю в новорічну ніч, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.



За словами Реви, поліція працюватиме у посиленому режимі. У ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліція, а й бійці Національної гвардії.



Як комендантська година діятиме у новорічну ніч у різних областях України