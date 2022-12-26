У новорічну ніч комендантську годину не скасують — поліція

15:18 26 грудня Київ, Україна

У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година, а порядок охоронятимуть поліція та Нацгвардія.
 
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева.
"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги до комендантської години", - сказала вона.
Правоохоронці перевірятимуть документи у людей, а також доставлятимуть їх у відділки поліції для встановлення чи перевірки особи.

Рева зазначила, що люди, які вийшли на вулицю в новорічну ніч, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.

За словами Реви, поліція працюватиме у посиленому режимі. У ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліція, а й бійці Національної гвардії.

Як комендантська година діятиме у новорічну ніч у різних областях України
  • Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Черкаська, Київська області, Кривий Ріг та Київ: з 23:00 до 05:00;
  • Львівська, Дніпропетровська, Рівненська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Миколаївська, Хмельницька та Чернівецька області: з 00:00 до 05:00;
  • Чернігівська та Сумська області: з 23:00 до 04:00;
  • Донецька та Луганська області: з 21:00 до 05:00;
  • Херсонська область: з 19:00 до 06:30;
  • Закарпатська область: комендантської години немає.