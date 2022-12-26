У новорічну ніч комендантську годину не скасують — поліція

У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година, а порядок охоронятимуть поліція та Нацгвардія.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева.
Правоохоронці перевірятимуть документи у людей, а також доставлятимуть їх у відділки поліції для встановлення чи перевірки особи.
Рева зазначила, що люди, які вийшли на вулицю в новорічну ніч, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.
За словами Реви, поліція працюватиме у посиленому режимі. У ніч із 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліція, а й бійці Національної гвардії.
Як комендантська година діятиме у новорічну ніч у різних областях України
- Харківська, Івано-Франківська, Запорізька, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Черкаська, Київська області, Кривий Ріг та Київ: з 23:00 до 05:00;
- Львівська, Дніпропетровська, Рівненська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Миколаївська, Хмельницька та Чернівецька області: з 00:00 до 05:00;
- Чернігівська та Сумська області: з 23:00 до 04:00;
- Донецька та Луганська області: з 21:00 до 05:00;
- Херсонська область: з 19:00 до 06:30;
- Закарпатська область: комендантської години немає.
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