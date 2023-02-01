У Норвегії продовжили дію українського посвідчення водія на 3 роки

15:52 01 лютого Київ, Україна

Влада Норвегії продовжила визнання документів водіїв з України до трьох років. Про це повідомляє schengenvisainfo.com.



Нещодавно уряд країни заявив, що визнаватимуться всі категорії посвідчень водія, а не тільки для легкових автомобілів, як це було досі.



У квітні 2022 року норвезька влада продовжила термін, протягом якого визнаються українські посвідчення водія, з трьох до 12 місяців. З того часу багато українських біженців влаштувалися в Норвегії, значна частина з них мають посвідчення водія, якими вони можуть користуватися в країні. Якщо правила не буде змінено, українці втратять право на керування.

"Зараз ми змінюємо правила, щоб українські біженці могли їздити в Норвегії, допоки діє колективний захист. Крім того, мають бути визнані всі класи посвідчень водія, а не тільки для легкових автомобілів", – сказав міністр транспорту Йон-Івар Нюгард.

Зазначається, що українські біженці, які мають посвідчення для керування вантажівками та автобусами, можуть бути корисними у норвезькому суспільстві.



В уряді заявили, що вимога мати дійсні фізичні посвідчення водія зі своєї країни залишається в силі, щоб отримати дозвіл на отримання посвідчення водія в Норвегії. При цьому заміна посвідчення водія здійснюється відповідно до стандартних європейських правил визнання українських посвідчень водія.



Міністр зазначив, що в уряді будуть розглядатися подальші можливі зміни для біженців, включаючи можливість видачі норвезьких посвідчень водія та професійних посвідчень водія.