У ніч на неділю 27 березня не забудьте перевести годинник годину вперед

12:38 26 березня Київ, Україна

Вкотре всі українці з таємною надією, що роблять це востаннє, переведуть свій годинник на літній час, прокинуться на годину раніше і відкрито сподіватимуться і віритимуть у наближення мирного часу.

У зв'язку з тим, що Україна поки що не відмовилася від переходу на літній час, останньої неділі березня всі стрілки переведуть на годину вперед. Станеться це в ніч із 26 на 27 березня о 3.00.

Навіщо щороку переводять час

Сезонний переведення годинника обґрунтовують необхідністю подовження світлового дня для економії електроенергії та ресурсів.

Водночас тема переходу на зимовий та літній час є причиною численних суперечок. Багато країн уже відмовилися від цієї практики.

Верховна Рада України на засіданні 3 березня 2021 року підтримала у першому читанні законопроект, який скасовує перехід на літній час у країні. Проте, після голосування 19 березня документ відправили на доопрацювання.

Історія

Першою країною в Європі, яка використала ідею літнього часу з метою збереження вугілля під час війни, стала Німеччина у 1916 році та її союзники у Першій світовій війні.

Великобританія, більшість її союзників і безліч європейських нейтральних країн незабаром наслідували цей приклад.

В екваторіальних країнах через несуттєву різницю тривалості світлового дня літній час не вводилося.

Вплив переведення стрілок на здоров'я людини

Серед вчених немає єдиної думки щодо впливу сезонного переведення часу на здоров'я людей.

Частина негативно оцінює зміну звичного режиму, особливо в осіб із нестійкою психікою і ослабленим здоров'ям.

Порушення природних біоритмів може призвести до дисхронозу – синдрому, коли людина не може звикнути до часу, в результаті вдень хоче спати, а вночі не може заснути.

Перехід на літній час, коли сон раптово зменшується на годину, також може призвести до загострення хронічних захворювань, збою гормональних процесів та ожиріння.

При цьому багато експертів вважають переведення стрілок безпечним для здоров'я.. Так, збільшення світлового дня допомагає боротися із сезонною депресією, синдромом хронічної втоми, апатією, тривожними станами.

На їхню думку, щоб адаптуватися організму потрібна лише доба, лише в рідкісних ситуаціях перехід на літній час займає у людини тиждень для відновлення добового ритму.

Як полегшити перехід на літній час

Фахівці радить самостійно готувати організм до майбутнього переходу. Існує методика, згідно з якою потрібно заздалегідь почати вставати на 15-20 хвилин раніше, що врешті-решт допоможе швидко адаптуватися до змін.

Також рекомендується в період переведення часу здійснювати 40-хвилинні прогулянки за кілька годин до сну, відмовитись від використання гаджетів перед сном, пити ввечері трав'яні чаї.

Важливо виключити вживання алкоголю та шкідливою їжею, пити багато рідини та добре висипатися. Дорослій людині для повноцінного відпочинку потрібно не менше 7-9 годин сну, дітям – 9-10 годин.