У ніч на 29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час

15:24 27 жовтня Київ, Україна

Українці 29 жовтня о 04:00 переводитимуть стрілки годинника на одну годину назад. Таким чином держава перейде на "зимовий" час.



Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.



Згідно з документом, в Україні годинник переводять щороку в останню неділю жовтня о четвертій годині ночі. 2023 року дата припадає на 29 жовтня.



Перехід на "зимовий" час - переведення стрілок годинника на одну годину назад. Тобто, якщо на годиннику чотири години, то його слід поставити на три години. Таким чином, вранці 29 жовтня українці спатимуть на годину довше.



Комп'ютери, планшети, смартфони та розумні годинники переходять на новий час автоматично, переводити їх не потрібно. А старі мобільні телефони та механічний годинник потрібно налаштовувати самим.