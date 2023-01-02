У Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням

Водоканал у Миколаєві зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу через проблеми з електропостачанням.
Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Він також зазначив, що енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з'ясовують, скільки необхідно часу, щоб відновити живлення.
Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Він також зазначив, що енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з'ясовують, скільки необхідно часу, щоб відновити живлення.
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