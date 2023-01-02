У Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням

15:30 02 січня Київ, Україна

Водоканал у Миколаєві зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу через проблеми з електропостачанням.

Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.


Він також зазначив, що енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з'ясовують, скільки необхідно часу, щоб відновити живлення.
"Після цього повідомлю вас, коли орієнтовно зможемо відновити водопостачання. Зараз вода ще подається, але вже з низьким тиском, можливо, десь взагалі відсутня", - сказав мер.