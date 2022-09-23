У Миколаєві встановили зупинку-укриття, виготовлену за ізраїльським зразком

У Миколаєві встановили першу зупинку-укриття. Вона виготовлена за ізраїльським зразком з армованого бетону.
Зупинка-укриття розрахована на 18 осіб, проте завдяки системі вентиляції там можуть бути одночасно 24 особи.
Загальна вага конструкції понад 70 тонн, вартість – 400 тисяч гривень.
За даними місцевих ЗМІ, конструкцію встановили в Корабельному районі на тому ж місці, де 29 липня через російські обстріли загинули вісім людей.
Нагадаємо, 29 липня російські військові касетними снарядами обстріляли Миколаїв, потрапивши поряд із зупинкою громадського транспорту в Корабельному районі, внаслідок удару по цій зупинці 29 липня загинули вісім людей, ще понад десять отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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