У Миколаєві знімають реаліті-шоу про вітрильний туризм

19:47 02 червень Київ, Україна

5-6 червня в рамках проведення фестивального свята на воді і з метою популяризації вітрильного туризму в Миколаєві проводять зйомки першого в Україні реаліті-шоу «Регата»

Про це повідомляє офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«У рамках проведення відкритої регати крейсерсько-гоночних яхт «Mykolaiv River Cup» в Миколаєві проходять зйомки реаліті-шоу «Регата» з метою популяризації вітрильного туризму. Сюжет розгортається навколо декількох відомих особистостей Миколаєва, які не мають нічого спільного з вітрильним туризмом. Їм запропонують об'єднатися в одну команду на чолі з досвідченим капітаном», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до складу команди увійде мер Миколаєва Олександр Сенкевич, артист, журналіст, підприємці і т.п.



Протягом п'яти серій шоу глядачі зможуть побачити, як сформована команда буде готуватися до спортивного змагання. Головні герої будуть вивчати теорію водіння човна, знайомитися з будовою яхти, вчитися правильно в'язати вузли, працювати в команді тощо.



В останніх двох серіях режисери покажуть, як зіркова команда вийде на старт регати. Головні герої зважаться подолати всю дистанцію за маршрутом «Миколаїв - Волоська Коса - Миколаїв» поряд з іншими учасниками.



Директор телеканалу «МАРТ» Юрій Тазарачев, режисер реаліті-шоу, зазначив, що цей проєкт - абсолютно новий для Миколаєва, адже раніше такого в місті ніхто не знімав.