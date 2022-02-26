У Миколаєві знімають реаліті-шоу про вітрильний туризм

5-6 червня в рамках проведення фестивального свята на воді і з метою популяризації вітрильного туризму в Миколаєві проводять зйомки першого в Україні реаліті-шоу «Регата».
Про це повідомляє офіційний сайт Миколаївської міської ради.
Відзначається, що до складу команди увійде мер Миколаєва Олександр Сенкевич, артист, журналіст, підприємці і т.п.
Протягом п'яти серій шоу глядачі зможуть побачити, як сформована команда буде готуватися до спортивного змагання. Головні герої будуть вивчати теорію водіння човна, знайомитися з будовою яхти, вчитися правильно в'язати вузли, працювати в команді тощо.
В останніх двох серіях режисери покажуть, як зіркова команда вийде на старт регати. Головні герої зважаться подолати всю дистанцію за маршрутом «Миколаїв - Волоська Коса - Миколаїв» поряд з іншими учасниками.
Директор телеканалу «МАРТ» Юрій Тазарачев, режисер реаліті-шоу, зазначив, що цей проєкт - абсолютно новий для Миколаєва, адже раніше такого в місті ніхто не знімав.
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