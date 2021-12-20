У Миколаєві пройшли протипожежні навчання

19:07 05 квітень Київ, Україна

Миколаївське районне управління поліції спільно з гарнізоном оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, провели тактико-спеціальні навчання.



Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області 5 квітня.



За легендою навчань, в результаті короткого замикання електромережі в актовому залі управління сталася пожежа, виникло щільне задимлення в усьому будинку.





Після евакуації в залі залишилися двоє співробітників, які були нібито відрізані від виходу. Після розгортання оперативного штабу рятувальники приступили до гасіння гіпотетичної пожежі і пошуків умовних постраждалих. В результаті пожежу успішно ліквідували, а постраждалих знайшли і евакуювали.

На весь період навчань поліціянти забезпечили перекриття руху, охорону громадського порядку і не пустили сторонніх осіб в умовно небезпечну зону.



Відзначимо, що Миколаївське районне управління поліції раніше було Заводським відділом поліції. Тепер управління є головним для восьми відділень поліції - п'яти в Миколаєві, а також по одному в Новій Одесі, Очакові та Березанці.