У Миколаєві нарешті ввели в експлуатацію водопровідний дюкер

16:50 08 серпня Київ, Україна

Питна вода для мешканців Миколаєва багато років була проблемою. Тож мешканці міста з радістю сприйняли повідомлення мера Олександра Сенкевича про те, що нарешті в місті введено в експлуатацію дюкер (водопровідний трубоканал) через Південний Буг. Він має забезпечити централізованим водопостачанням мешканців віддаленого мікрорайону Варварівка.

"Об'єкт знаходиться на балансі НКП Миколаївводоканал. Тож мешканці мікрорайону Варварівка можуть подавати заявки на підключення до централізованого водопостачання", - наголосив чиновник.

Вперше урочиста церемонія запуску дюкера через річку Південний Буг відбулася у листопаді 2020 року. Тоді ця подія була названа історичною: за 230 років існування Миколаєва правий берег міста залишався без централізованого водопостачання. Раніше водопостачання вказаних мікрорайонів здійснювалося за допомогою свердловин.

Загальна вартість проєкту становила 73 мільйони гривень. Із них 20 мільйонів гривень було виділено з держбюджету.

Однак тоді дюкер так і не запрацював, бо не був переданий на баланс Миколаївводоканалу та вважався у статусі об'єкта незавершеного будівництва.

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Дюкер - напірний трубопровід для постачання рідин або газів, що прокладається в місці перетину водних перешкод. Вони бувають водопровідні, нафтопровідні та газопровідні.

Як ми вже повідомляли 18 липня, два райони Миколаєва залишилися без води через аварію на водопровідній мережі в центральній частині міста.