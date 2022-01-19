У Миколаєві, Черкасах та Бердянську школи перевели на дистанційку через постійні "мінування"

07:06 19 січень Київ, Україна

Низку навчальних закладів Миколаєва, Черкас та Бердянська перевели на онлайн-навчання через постійні загрози мінування, повідомила міська влада міст.



За даними міськвлади, миколаївські школи в останні дні "мінують" вже вчетверте, а тому навчальним закладам №3, №20, №46 та муніципальному колегіуму ім. В. Д. Чайки радять перейти на онлайн-формат навчання.



У свою чергу, у Черкасах на дистанційне навчання рекомендують перейти всім школам, адже з 12 січня повідомлення про замінування надходять щодня.



Влада обох міст не уточнює час, до якого заклади працюватимуть дистанційно.



Щодо Бердянська, то школи там працюватимуть в онлайн-форматі як мінімум до кінця поточного тижня. За словами секретаря міськради Олександра Свидла, влада вже звернулася до спецслужб, щоб ті "навели лад".