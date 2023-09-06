У Нідерландах планується створити додаткові місця для прийому українських біженців

10:12 06 вересня Київ, Україна

Уряд Нідерландів закликає муніципалітети створити додаткові місця для того, щоб приймати українців. Попередньо потрібно 97 тисяч місць.



Про це повідомляє De Telegraaf.

"Уряд знову звертається до муніципалітетів з проханням надати додаткові місця для прийому українців. Очікується, що на 1 лютого буде потрібно 97 000 місць для прийому біженців, написав у листі мерам безпечних регіонів державний секретар Ерік ван дер Бург", - пише видання.

У листі державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів ван дер Бург зазначив, що наплив біженців з України продовжується, і "не схоже, що ситуація зміниться найближчим часом". Очікується, що до кінця року біженців із України буде понад 104,4 тис.



Минулого тижня під час консультацій Ради Безпеки мери міст пообіцяли створити 90 тисяч місць для прийому громадян. Нині їх понад 81 тисяча. Тоді голова Ради Безпеки Воутер Колфф припустив, що знадобиться ще більше місць для прийому українців.



У березні нідерландська телерадіокомпанія NOS повідомила, що у Нідерландах щонайменше 212 українських біженців стали жертвами трудової експлуатації.