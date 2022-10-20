У кількох регіонах України запровадили обмеження з електропостачання

20 жовтня в 11 областях України запроваджуються обмеження щодо енергоспоживання з метою економії.
Так, з'явилися графіки віялових відключень для Києва та області, які будуть запроваджені, якщо в Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему. Також у столиці замість тролейбусів на маршрути вийшли автобуси.
У Полтаві енергоспоживання буде скорочено на 50%. Зокрема, буде обмежено використання вуличного освітлення. Обмежено рух у електротранспорті до 30%.
У Кіровоградській області не працюватиме освітлення. Тролейбуси, ймовірно, не виїжджатимуть на маршрути.
У Рівному використання електротранспорту обмежать на 50%.
У Тернополі зовсім не працюватимуть тролейбуси.
На Волині та Львівщині запроваджуються обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.
У Миколаєві вирішили відключити світлофори та на 60% скоротити кількість тролейбусів.
У Сумах та області відключать водопостачання, перестане працювати електротранспорт та вуличне освітлення.
У Харкові метро збільшує інтервал руху поїздів.
А у Дніпрі оголосили "режим тотальної економії електроенергії".
У Полтаві енергоспоживання буде скорочено на 50%. Зокрема, буде обмежено використання вуличного освітлення. Обмежено рух у електротранспорті до 30%.
У Кіровоградській області не працюватиме освітлення. Тролейбуси, ймовірно, не виїжджатимуть на маршрути.
У Рівному використання електротранспорту обмежать на 50%.
У Тернополі зовсім не працюватимуть тролейбуси.
На Волині та Львівщині запроваджуються обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.
У Миколаєві вирішили відключити світлофори та на 60% скоротити кількість тролейбусів.
У Сумах та області відключать водопостачання, перестане працювати електротранспорт та вуличне освітлення.
У Харкові метро збільшує інтервал руху поїздів.
А у Дніпрі оголосили "режим тотальної економії електроенергії".
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