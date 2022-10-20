У кількох регіонах України запровадили обмеження з електропостачання

11:31 20 жовтня Київ, Україна

20 жовтня в 11 областях України запроваджуються обмеження щодо енергоспоживання з метою економії.

Так, з'явилися графіки віялових відключень для Києва та області, які будуть запроваджені, якщо в Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему. Також у столиці замість тролейбусів на маршрути вийшли автобуси.



У Полтаві енергоспоживання буде скорочено на 50%. Зокрема, буде обмежено використання вуличного освітлення. Обмежено рух у електротранспорті до 30%.



У Кіровоградській області не працюватиме освітлення. Тролейбуси, ймовірно, не виїжджатимуть на маршрути.



У Рівному використання електротранспорту обмежать на 50%.



У Тернополі зовсім не працюватимуть тролейбуси.



На Волині та Львівщині запроваджуються обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів.



У Миколаєві вирішили відключити світлофори та на 60% скоротити кількість тролейбусів.



У Сумах та області відключать водопостачання, перестане працювати електротранспорт та вуличне освітлення.



У Харкові метро збільшує інтервал руху поїздів.



А у Дніпрі оголосили "режим тотальної економії електроенергії".