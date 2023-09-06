У НЕК Укренерго впевнені, що українська енергосистема вистоїть цієї зими

Чи варто українцям боятися майбутньої зими? Досвід минулої зими, потепління клімату та українські енергетики запевняють, що не варто. На брифінгу, що пройшов у п'ятницю, 18 серпня, голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що українська енергосистема вистоїть цієї зими.
Він зазначив, що Україна має досвід боротьби з масованими ракетними та дроновими атаками, досвід балансування системи в таких екстремальних умовах.
За його словами, ні на мить не зупиняється підготовка до опалювального сезону. Вже виконано від 60% до 80% робіт залежно від типу енергооб'єктів. Особлива увага приділяється захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків та споживачів під час надзвичайних ситуацій, спричинених можливим обстрілом.
Нагадаємо, напередодні енергосистемі знову знадобилася допомога ЄС. Споживання електроенергії в Україні трималося на максимумі.
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