У НБУ попереджають про активізацію інтернет-шахраїв

Майже 70% всіх повідомлень, що надходять в кіберполіцію, стосуються шахрайських дій в мережі Інтернет.
За даними НБУ, до суду направлено понад 2000 кримінальних справ лише за 2021 рік.
Регулятор називає шахрайство в Інтернеті світовим трендом, і переважно люди стають жертвами злочинів через недотримання ними найпростіших правил безпеки платіжної системи.
Зазначається, що у 2021 році з найвищими показниками шахрайства зафіксовано такі схеми:
За даними НБУ, до суду направлено понад 2000 кримінальних справ лише за 2021 рік.
Регулятор називає шахрайство в Інтернеті світовим трендом, і переважно люди стають жертвами злочинів через недотримання ними найпростіших правил безпеки платіжної системи.
Зазначається, що у 2021 році з найвищими показниками шахрайства зафіксовано такі схеми:
- Вимагання коштів під приводом виграшів;
- Продаж неіснуючих товарів;
- Шахрайства телефоном (під психологічним тиском);
- Фішингові ресурси з метою привласнити гроші або зібрати персональні дані;
- Заволодіння грошима з «гарантіями» надприбутку;
- Прохання про допомогу у соціальних мережах.
Підсумкова сума, яку втратили жертви таких шахраїв за 2021 рік, склала понад 193 мільйони гривень.
Те саме стосується і платіжних карток. Люди самостійно переказують гроші зловмисникам, не підозрюючи їх в обмані. При цьому аферисти можуть психологічно впливати на «клієнтів» в такий спосіб, що вони видають всю персональну інформацію про себе.
У НБУ рекомендують дотримуватися основних правил безпеки з кіберпростором.
Те саме стосується і платіжних карток. Люди самостійно переказують гроші зловмисникам, не підозрюючи їх в обмані. При цьому аферисти можуть психологічно впливати на «клієнтів» в такий спосіб, що вони видають всю персональну інформацію про себе.
У НБУ рекомендують дотримуватися основних правил безпеки з кіберпростором.
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