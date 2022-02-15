У НБУ попереджають про активізацію інтернет-шахраїв

13:28 15 лютий Київ, Україна

Майже 70% всіх повідомлень, що надходять в кіберполіцію, стосуються шахрайських дій в мережі Інтернет.

За даними НБУ, до суду направлено понад 2000 кримінальних справ лише за 2021 рік.

Регулятор називає шахрайство в Інтернеті світовим трендом, і переважно люди стають жертвами злочинів через недотримання ними найпростіших правил безпеки платіжної системи.

Зазначається, що у 2021 році з найвищими показниками шахрайства зафіксовано такі схеми:
  • Вимагання коштів під приводом виграшів;
  • Продаж неіснуючих товарів;
  • Шахрайства телефоном (під психологічним тиском);
  • Фішингові ресурси з метою привласнити гроші або зібрати персональні дані;
  • Заволодіння грошима з «гарантіями» надприбутку;
  • Прохання про допомогу у соціальних мережах.
Підсумкова сума, яку втратили жертви таких шахраїв за 2021 рік, склала понад 193 мільйони гривень.

Те саме стосується і платіжних карток. Люди самостійно переказують гроші зловмисникам, не підозрюючи їх в обмані. При цьому аферисти можуть психологічно впливати на «клієнтів» в такий спосіб, що вони видають всю персональну інформацію про себе.

У НБУ рекомендують дотримуватися основних правил безпеки з кіберпростором.