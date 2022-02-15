У НБУ попереджають про активізацію інтернет-шахраїв

13:28 15 лютий Київ, Україна





За даними



Регулятор називає шахрайство в Інтернеті світовим трендом, і переважно люди стають жертвами злочинів через недотримання ними найпростіших правил безпеки платіжної системи.



Зазначається, що у 2021 році з найвищими показниками шахрайства зафіксовано такі схеми: Майже 70% всіх повідомлень, що надходять в кіберполіцію, стосуються шахрайських дій в мережі Інтернет.За даними НБУ , до суду направлено понад 2000 кримінальних справ лише за 2021 рік.Регулятор називає шахрайство в Інтернеті світовим трендом, і переважно люди стають жертвами злочинів через недотримання ними найпростіших правил безпеки платіжної системи.

Вимагання коштів під приводом виграшів;

Продаж неіснуючих товарів;

Шахрайства телефоном (під психологічним тиском);

Фішингові ресурси з метою привласнити гроші або зібрати персональні дані;

Заволодіння грошима з «гарантіями» надприбутку;

Прохання про допомогу у соціальних мережах.

Підсумкова сума, яку втратили жертви таких шахраїв за 2021 рік, склала понад 193 мільйони гривень.



Те саме стосується і платіжних карток. Люди самостійно переказують гроші зловмисникам, не підозрюючи їх в обмані. При цьому аферисти можуть психологічно впливати на «клієнтів» в такий спосіб, що вони видають всю персональну інформацію про себе.



У НБУ рекомендують дотримуватися основних правил безпеки з кіберпростором.