У назві відомої книги Агати Крісті угледіли расизм

16:09 26 серпень Київ, Україна

У Франції змінили назву детективного роману Агати Крісті "Десять негренят" з ініціативи правнука письменниці Джеймса Прічарда.



Відзначимо, що нащадок Крісті прийняв таке рішення, тому що згоден, що слово "негр" може бути образливим.

"Коли книга писалася, мова була іншим і використовувалися слова, які сьогодні забуті. Історія ґрунтується на популярній лічилки, написані не Агатою Крісті. Я майже впевнений, що оригінальна назва ніколи не використовувалося в США. У Великобританії його змінили в 1980-х роках, і сьогодні ми міняємо його по всьому світу ", - сказав Прічард.

Він вважає, що Агаті Крісті "не сподобалося б, якби хтось виявився скривдженим її словесними зворотами".

"Ми не повинні використовувати терміни, які можуть зачепити когось, - так потрібно себе вести в 2020 році", - додав нащадок Крісті.

Відомо, що дія роману розгортається на негритянських острові. Однак тепер він перейменований в острів Солдата.

Книга з новою назвою "Їх було десять", вже з'явилася у продажу у Франції. Вартість книги в магазинах великої мережі книжкових Fnac становить 5,6 євро.