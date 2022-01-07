У назві відомої книги Агати Крісті угледіли расизм

У Франції змінили назву детективного роману Агати Крісті "Десять негренят" з ініціативи правнука письменниці Джеймса Прічарда.
Відзначимо, що нащадок Крісті прийняв таке рішення, тому що згоден, що слово "негр" може бути образливим.
Він вважає, що Агаті Крісті "не сподобалося б, якби хтось виявився скривдженим її словесними зворотами".
Відомо, що дія роману розгортається на негритянських острові. Однак тепер він перейменований в острів Солдата.
Книга з новою назвою "Їх було десять", вже з'явилася у продажу у Франції. Вартість книги в магазинах великої мережі книжкових Fnac становить 5,6 євро.
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