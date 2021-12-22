У НАН визначили найбіднішу в Україні частину населення

09:15 22 грудень Київ, Україна

Коли йдеться про бідність, чомусь усі згадують про наших скривджених батьківщиною пенсіонерів. А як заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, за дослідженнями соціологів найбіднішими в Україні названо сім'ї з двома-трьома дітьми. Народження другої дитини – найсерйозніший ризик бідності.

Очевидно, що допомога, яка виплачується при народженні дитини, лише заохочує до зростання народжуваності, але не забезпечує проживання сім'ї в майбутньому. Забезпечення зростаючої сім'ї лягає на плечі батьків.

Можливо, саме це стало причиною різкого падіння в Україні показника народжуваності у віці до 20 років, а також з 20 до 24 років. Підтверджує це те, що у віковій групі 25–29 вона залишилася на колишньому рівні, ось після 30 стали народжувати дітей частіше. Це говорить про відповідальне ставлення батьків до народження дітей. Хоча у такому віці зростають і ризики, пов'язані зі здоров'ям матері та дитини.

До речі, проведені раніше опитування показали, що бідними вважають 67% українців, до середнього класу віднесли себе 1% населення, а багатих українців виявити не вдалося.