У Нафтогазі назвали боржників

13:26 30 жовтня Київ, Україна

Керівництво НАК Нафтогаз назвало області і селища, які заборгували за газ і ризикують залишитися без опалення взимку.

Підприємства теплоенергетики в 24 містах і селищах мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону, підкреслюють в Нафтогазі.



За його даними, боржники залишаються в Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській і Чернівецькій областях.



У Нафтогазі відзначили, що мають право постачати газ тільки при рівні розрахунків не нижче 90%, для державних теплоелектроцентралей показник повинен бути не нижче 60%.