У Нацзаповіднику "Хортиця" впровадили єдиний квиток

10:30 02 квітень Київ, Україна

На території Нацзаповідника "Хортиця" в Запоріжжі впровадили єдиний квиток, який дозволить відвідати всі туристичні об'єкти заповідника за вигідною ціною.

Про це повідомляється на сторінці заповідника у Фейсбуці.

«Перше квітня для нас стало повномасштабним початком туристичного сезону на Хортиці. Ми підготували для вас відмінну пропозицію - «Єдиний квиток», який дає право на відвідування всіх туристичних об'єктів заповідника за вигідною ціною. Так, єдиний квиток дає туристу можливість відвідати Запорізьку Січ на Хортиці, Музей судноплавства і Музей міста за порогами», - йдеться в повідомленні.

Вартість повного квитка - 96 гривень, пільгового - 48 гривень.

«Таким чином, купивши такий квиток, ви відвідуєте всі туристичні об'єкти заповідника за вигідною ціною», - відзначили в заповіднику.

В адміністрації заповідника також нагадали, що, незважаючи на посилення карантинних обмежень в Україні, музейні об'єкти Хортиці продовжують працювати, але з дотриманням усіх санітарних норм.