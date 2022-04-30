У Нацслужбі здоров'я розповіли, скільки виділяють лікарні на одного ковід-хворого

У Нацслужбі здоров'я України розповіли, скільки виділяють лікарні на одного ковід-хворого і хто розпоряджається цими грошима.
На ліки в інфекційному відділенні кожен день виділяють по 5 тисяч гривень на одного пацієнта, а в звичайному відділенні - по 900 гривень. Про це заявив в.о. глави НСЗУ Андрій Віленський.
Він пояснив, що медикаменти надаються за клінічними протоколами МОЗ, які регулярно модифікуються.
"Це середньозважений показник. Якщо пацієнт знаходиться у відділенні два дні, ми виділяємо 45 тисяч, і якщо знаходиться 20 діб - теж. Цих грошей абсолютно вистачає. Лікарні по Україні в середньому витрачають на одного пацієнта 35 тисяч гривень, тобто 10 тисяч ще залишається невикористаними", - сказав Віленський.
Чиновник додав, що за перебування пацієнта в звичайному відділенні лікарням платять 12 тисяч гривень. Цими грошима розпоряджається головний лікар установи, але тарифи розраховані так, щоб грошей вистачало на пацієнта в будь-якому стані.
Віленський підсумував, що крім СOVID-пакета, медустанови, де лікуються пацієнти з коронавірусом, отримують також гроші на "звичайне" лікування, це так звані "основні пакети".
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