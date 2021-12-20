У Національному заповіднику "Софія Київська" ведуться розкопки: археологи знайшли печатку ХІІ століття

На території Софії Київської було виявлено цікаві артефакти, датовані Х–ХІІІ ст. Один з них – печатку із зображенням Пресвятої Богородиці – віднесли до ХІІ століття.

Про це повідомляє археолог Тимур Бобровський на своїй сторінці у Фейсбук.

В одній із проведених розкопок у Національному заповіднику «Софія Київська» археологами було знайдено свинцеву печатку, на якій, з одного боку, ймовірно, зображено св. пророк Цар Соломон, а з іншого боку - відбиток Пресвятої Богородиці Оранти.

Археологи не можуть на сьогодні встановити належність цієї знахідки, але відомо, що подібні монети знаходять «чорні копачі» на Житомирщині.

Також археологи розкопали бронзовий енколпіон (хрест-релікварій). Як коментує археолог Тимур Бобровський, він може стати чи не першим з території Софії Київської, який зберігся цілим за всі десятиліття досліджень. За визначенням Володимира Савицького, цю чудову знахідку можна датувати в межах першої половини XIII століття.

Археологи почали вести розкопки у заповіднику "Софія Київська" з літа 2021 року, коли внаслідок надзвичайної події стався обвал ґрунту. На місці було встановлено, що під землею є старовинна кладка, яка добре збереглася.