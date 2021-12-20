У Національному заповіднику "Софія Київська" офіційно закрили виставку до 30-річчя Незалежності України

Сьогодні, 15 листопада, офіційно закінчилася виставка до 30-річчя Незалежності України, яка була відкрита із серпня.

Софійський собор закритий для відвідувачів, Конституцію Орлика та гетьманську булаву, яка могла належати Орлику та Мазепі, транспортували до Швеції.

Україні рік тому вдалося домовитись зі шведською стороною про експозицію безцінних раритетів. До цього культурно-історична цінність зберігалася 300 років у королівському архіві Швеції і жодного разу не залишала межі держави.

Страхова вартість безцінної брошури становить понад 1 млн доларів, історична - ще більше. Це один із перших документів, у якому прописані права людей і, як стверджують фахівці, у цьому плані Конституція унікальна.

Щоб безпечно можна було прийняти історичну цінність, у Софії Київській була оснащена система клімат-контролю та переобладнана система безпеки. Броньовані вітрини надала шведська сторона та напередодні Дня Незалежності України виставку було відкрито.

За весь цей час виставку відвідали понад 40 тис. людей. Вишикувалася кілометрова черга, щоб побачити експозицію.

Після закриття виставки шведські колеги мистецтвознавці провели повну перевірку на наявність будь-яких пошкоджень та невідповідностей у цінних експонатах, в результаті вони не виявили жодних відмінностей. Це свідчить, що всі умови були виконані з точністю.