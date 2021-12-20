У Національному центрі "Український Дім" 18 листопада відкрили виставку "Звуки міста"

17:32 19 листопад Київ, Україна

"Звуки міста" - так звучить назва виставки, яку відкрили у Національному центрі "Український Дім". Офіційне відкриття відбулося 18 листопада, а відвідати цю виставку можна з 19 листопада до 1 грудня 2021 року.

Артоб'єкти (скульптури) виставки не лише візуалізують звуки семи міст України, вони також представлені і в аудіоформаті. Всі об'єкти створювалися за допомогою спеціальних програм звукового дизайну та 3D-візуалізації.

Ідея виставки – відчути Україну через її звучання.

Виставка вже відбулася у 6 містах України. Скульптури були представлені у містах Одеса, Дніпро, Львів, Маріуполь, Харків та на півострові Крим (офіс Кримської платформи). Київ же став завершальним містом виставки, де скульптури зображують звуки різних міст України.

Ініціаторами проєкту виступили продюсерка GOODMEDIA Олена Тимошенко, а також засновниця Spilne Art Наталія Ткаченко та співзасновник студії аудіовізуального дизайну NotJustForm Лерой Гінзбур.

За словами Наталії Ткаченко, виставка "Звуки міста" – це співіснування та об'єднання природного, живого ритму життя міста та його відображення у цифровому форматі, синтез двох світів. Також засновниця Spilne Art додала, що виставка продовжуватиме подорожувати не лише Україною, а й вирушить до країн Європи.

Артоб'єкт, який відображає звучання Києва, простоїть перед входом до центру "Український Дім" протягом року.