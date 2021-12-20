У Національному центрі "Український Дім" 18 листопада відкрили виставку "Звуки міста"

17:32 19 листопад Київ, Україна

"Звуки міста" - так звучить назва виставки, яку відкрили у Національному центрі "Український Дім". Офіційне відкриття відбулося 18 листопада, а відвідати цю виставку можна з 19 листопада до 1 грудня 2021 року.
 
Артоб'єкти (скульптури) виставки не лише візуалізують звуки семи міст України, вони також представлені і в аудіоформаті. Всі об'єкти створювалися за допомогою спеціальних програм звукового дизайну та 3D-візуалізації.
 
Ідея виставки – відчути Україну через її звучання.
 
Виставка вже відбулася у 6 містах України. Скульптури були представлені у містах Одеса, Дніпро, Львів, Маріуполь, Харків та на півострові Крим (офіс Кримської платформи). Київ же став завершальним містом виставки, де скульптури зображують звуки різних міст України.
 
Фото: В Национальном центре
 
Ініціаторами проєкту виступили продюсерка GOODMEDIA Олена Тимошенко, а також засновниця Spilne Art Наталія Ткаченко та співзасновник студії аудіовізуального дизайну NotJustForm Лерой Гінзбур.
 
За словами Наталії Ткаченко, виставка "Звуки міста" – це співіснування та об'єднання природного, живого ритму життя міста та його відображення у цифровому форматі, синтез двох світів. Також засновниця Spilne Art додала, що виставка продовжуватиме подорожувати не лише Україною, а й вирушить до країн Європи.
 
Артоб'єкт, який відображає звучання Києва, простоїть перед входом до центру "Український Дім" протягом року.