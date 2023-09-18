З початку року в ДТП загинули 116 дітей - Опендатабот

12:35 18 вересня Київ, Україна

В Україні за вісім місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року сталося на 7% більше аварій, у яких травмувалися чи загинули діти – понад 2,6 тисячі.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.





Загалом із січня по серпень поточного року в таких дорожньо-транспортних пригодах 116 дітей загинули та понад 3 тисячі дітей отримали травми.

"В останні три роки незмінним лідером за кількістю ДТП із загиблими та/або травмованими, скоєними за участю дітей, залишається Львівщина. За 8 місяців 2023 року на Львівщині сталося 275 таких ДТП - на 12% більше до відповідного періоду 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це 10% від загальної кількості ДТП у країні. Друге та третє місце посідають Дніпропетровщина (208) та Київщина (198).