З початку року в ДТП загинули 116 дітей - Опендатабот

В Україні за вісім місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року сталося на 7% більше аварій, у яких травмувалися чи загинули діти – понад 2,6 тисячі.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Загалом із січня по серпень поточного року в таких дорожньо-транспортних пригодах 116 дітей загинули та понад 3 тисячі дітей отримали травми.
Зазначається, що це 10% від загальної кількості ДТП у країні. Друге та третє місце посідають Дніпропетровщина (208) та Київщина (198).
Також у 2023 році суттєво збільшилася кількість ДТП із загиблими та травмованими, що трапилися саме з вини дітей – 433 таких інциденти за вісім місяців. Це у 1,5 раза більше, ніж було у січні-серпні 2021 року. У таких аваріях цього року вже загинуло 14 дітей, а ще 514 отримали травми. Останній показник у 2,2 раза перевищує показник відповідного періоду 2021 року.
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