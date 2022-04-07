У Нацбанку зайнялися розробкою нового дизайну монет номіналом 1 і 2 гривні

16:50 07 липня Київ, Україна

Найближчим часом Нацбанк порадує жителів України з поганим зором новими, поліпшеними монетами номіналом 1 і 2 гривні.

Про це під час пресконференції в середу, 7 липня, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Ми почули скарги українців на якість монет 1 і 2 гривні і зараз працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з вадами зору та людей похилого віку", - сказав Шабан.

Він також зазначив, що додаткові зміни в банкнотно-монетний ряд поки не плануються.



Нагадаємо, монети номіналом 1 і 2 гривні були введені в обіг 27 квітня 2018 року.