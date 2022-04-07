У Нацбанку зайнялися розробкою нового дизайну монет номіналом 1 і 2 гривні

Найближчим часом Нацбанк порадує жителів України з поганим зором новими, поліпшеними монетами номіналом 1 і 2 гривні.
Про це під час пресконференції в середу, 7 липня, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Він також зазначив, що додаткові зміни в банкнотно-монетний ряд поки не плануються.
Нагадаємо, монети номіналом 1 і 2 гривні були введені в обіг 27 квітня 2018 року.
Нагадаємо, монети номіналом 1 і 2 гривні були введені в обіг 27 квітня 2018 року.
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