У Нацбанку заперечують контроль усіх грошових переказів за картками

14:53 05 червня Київ, Україна

Оскільки населення України стривожила інформація про банківський контроль даних про карткові операції клієнтів, Національний банк України дає пояснення та спростовує тривожні чутки.

Інформація про те, що Нацбанк України збиратиме дані про всі платежі українців, не відповідає дійсності. У листі НБУ від 1 червня не йдеться про фізичних осіб, заявила прес-служба регулятора.

Зазначається, що дані, що запитуються, не передбачають збір інформації, персональних даних фізичних осіб.

"НБУ з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції", – йдеться у повідомленні.

1 червня Нацбанк направив банкам лист-нагадування №25-0005/38228, метою якого є звернути увагу на необхідність своєчасного та коректного надання інформації відповідно до вимог, визначених у попередніх листах.

"НБУ використовує зазначену інформацію виключно з наглядовою метою з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України", - зазначив регулятор.

Так, аналіз такої узагальненої інформації дозволив НБУ виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу, додали в НБУ.