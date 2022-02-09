У МВС повідомили, що подати заяву до поліції можна буде через «Дію»

09:49 09 лютий Київ, Україна

Цього року у порталі державних послуг «Дія» для українців з'явиться можливість подавати заяви до Національної поліції.

Про це розповів голова МВС Денис Монастирський під час Diia Summit напередодні.



«Я хочу анонсувати ті речі, які ми робитимемо цього року з додатком Дія. Перше - це перереєстрація автомобіля в Дії. Друге – заміна посвідчення водія з доставкою додому. І третє – подання заяви до поліції, також через «Дію», – заявив чиновник.



У той самий час користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілі особливості нової послуги «Дії». Так, одна з нових послуг, доступних у додатку «Дія» – онлайн-оформлення довідки про відсутність судимості – вимагає введення користувачем програми своїх прізвищ, імені та по батькові російською мовою.



Як відомо, у додатку "Дія" не зберігаються жодні персональні дані - вся інформація з державних реєстрів.