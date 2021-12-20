У МВС розповіли про нові білети для майбутніх водіїв
15:36 18 березень Київ, Україна
У МВС змінили екзаменаційні білети для майбутніх водіїв. Вони набудуть чинності вже 6 квітня 2021 року.
Про це повідомляє МВС України в Telegram.
"Сервісні центри МВС майже пів року збирали пропозиції громадян щодо поліпшення теоретичної частини іспитів. Уже з 6 квітня майбутні водії складатимуть теорію за новими екзаменаційними білетами", - йдеться в повідомленні міністерства.
Білети внесуть в онлайн-тренажер на сайті Головного сервісного центру МВС.
"Щодня водії стикаються на дорогах з різними непередбачуваними ситуаціями. А якщо ти ще й початківець, то взагалі важко зорієнтуватися на місці. Тому змодельовані обставини в білетах ПДР допоможуть новачкам оперативно приймати правильні рішення за кермом автомобіля", - додали у відомстві.
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