У МВС розповіли про нові білети для майбутніх водіїв

15:36 18 березень Київ, Україна

У МВС змінили екзаменаційні білети для майбутніх водіїв. Вони набудуть чинності вже 6 квітня 2021 року.

Про це повідомляє МВС України в Telegram.

"Сервісні центри МВС майже пів року збирали пропозиції громадян щодо поліпшення теоретичної частини іспитів. Уже з 6 квітня майбутні водії складатимуть теорію за новими екзаменаційними білетами", - йдеться в повідомленні міністерства.

Білети внесуть в онлайн-тренажер на сайті Головного сервісного центру МВС.