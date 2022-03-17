У МВС розповіли, як отримати бойову зброю

06:47 15 березня Київ, Україна

За словами голови МВС Дениса Монастирського, щоб отримати зброю, потрібно звернутися до управління поліції, довести, що людина дійсно працює на захист України, працює чи перебуває в лавах територіальної оборони, добровольчих формуваннях чи територіальних громад.

Варто зазначити, що добровольці територіальної оборони роблять неоціненний внесок у захист своїх міст. У соціальних мережах можна знайти як заклики до вступу до її лав, так і численні слова подяки.