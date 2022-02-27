У МВС спростували інформацію про відстеження українців з геолокації

11:50 27 лютий Київ, Україна

Учора, 26 лютого, у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що українцям потрібно вимикати геолокацію у мобільних телефонах.

Інформація швидко поширилася по мережі, але пізніше влада її спростувала. Так, на каналі МВС України з'явилося повідомлення, в якому людей закликали вимкнути геолокацію в мобільних телефонах.

Такі заходи пояснили тим, що "мітки", які малювали на будинках, дорогах та стовпах, знешкоджені, тому ворог може орієнтуватися на скупчення мобільного трафіку.

Пізніше МВС видалило це повідомлення і написало спростування.

Також відповідну інформацію спростували у Держспецзв'язку.

Проте українців попросили не публікувати фото та відео з тегами геолокації.

У МВС зазначили, що смартфони Android або iOS не надсилають локацію. Якщо ви хочете "зникнути", можна включити авіарежим.

Випадково надіслати свою геолокацію можна, наприклад, через Viber або Telegram. Тому не ділитесь в публічних чатах інформацією, про те, куди легко проїхати або де ви знаходитесь. Це ви можете повідомляти своїх друзів, але найкраще – у телефонній розмові

. - Не робіть "комплімент" ворогові: якби у росіян були технології відстеження вашої локації два попередні дні, навіщо їм потрібно було б ставити мітки. У чатах часто "лякають", що коригуватимуть ворожі удари завдяки геолокації. Проте адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі, – зазначають у МВС.